قرارات هامة بخصوص الحليب المدعم

إتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع وزارة التجارة عدد من الاجراءات لتغطية السوق الوطنية بالحليب المدعم وبصفة نهائية.

وترأس إجتماع تنسيقي بين محمد عبد الحفيظ هنى وزير الفلاحة و التنمية الريفية والطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات اليوم بهدف توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى إستراتيجية القطاعين، تم خلاله مناقشة ودراسة عدة مسائل وملفات مشتركة.

وخلال الإجتماع وتم تقديم عرض حول تذبذب في بعض المنتجات خاصة في فترة فراغ الإنتاج وكذلك تموين السوق بمادة اكياس الحليب المدعم و البقول الجافة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحل كل الصعوبات التي تواجه تموين السوق بمادة اكياس الحليب المدعم وهي: تغطية كل بلديات الوطن بأكياس الحليب المدعم. ورفع حصة المادة الأولية للحليب المدعم حسب احتياجات المواطنين.

كما إتفق الطرفان على مراجعة حصص الملبنات من بودرة الحليب المدعم حسب الاحتياج من طرف وزارة الفلاحة.

وضع خارطة توزيع حليب الأكياس المدعم من أجل تحديث المتابعة والرقابة من طرف أعوان مديرية التجارة و كل المصالح المختصة على مستوى كل ولاية. وأيضا متابعة كل نقص في مادة الحليب المدعم في الوقت الفعلي من خلال رقمنة التوزبع من أجل إيجاد الحل و التدخل المباشر في خلال 24 ساعة.

كما شدد الطرفان على عدم السماح بأي تذبذب أوأي اضطراب في الوفرة والتوزيع.

وفي ذات الإجتماع تم عرض تجربة رقمنة توزيع أكياس الحليب المدعم ليشمل جميع الملبنات على المستوى الوطني سواءا كانت عمومية أو خاصة. وبداية إجراءات التحضير لشهر رمضان المقبل لكل المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع.

وذكر الوزيران بخصوص إنتاج الحليب بـ 118 ملبنة متعاقدة في إطار جهاز الدعم لحليب الأكياس بحيث تم إضافة 30 بالمئة من بودرة الحليب في شهر رمضان.

وتبقى على مدار السنة وتتم مراقبة التسويق والتوزيع من طرف أعوان وزارة التجارة والهدف من هذا الإجراء تغطية السوق الوطنية بصفة نهائية.