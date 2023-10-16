قرارات هامة في إجتماع المجلس الأعلى للأمن

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع إجتماعا للمجس الاعلى للأمن.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية الاجتماع درس الأوضاع المأساوية الراهنة للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تم التطرق خلال الإجتماع لعمليات الإبادة الجماعية الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى إثر ذلك أبدت الجزائر رفضها لعمليات الإبادة الجماعية الممنهجة ضد المدنيين العزل. مؤكدة تضامنها الكامل معه الشعب الفلسطيني الشقيق

واضاف البيان أن الجزائر تعبر عن قناعتها التامة بأن الحل الجذري لا يمكن في الإبادة ولا الترحيل الجماعي.

الجزائر تعبر عن قناعتها بأن الحل الجذري يكون بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود جوان 67

وتدعو الجزائر المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته لاسيما مجلس الأمن لضمان الحماية للمدنيّين الفلسطينيّين العُزّل.