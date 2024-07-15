قرارات هامة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج

خلص إجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى عدة قرارات وتوصيات هامة.

وخلال الإجتماع تم دراسة ظروف استقبال الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج أمر رئيس الجمهورية باتخاذ كل التدابير لإقرار مزيد من التسهيلات لفائدة أبناء جاليتنا، لا سيّما ونحن في موسم الاصطياف.

كما أمر الرئيس تبون في ذات الإجتماع بإستحداث مؤسسة كبرى تتولى تسيير محطات تحلية مياه البحر. بالإضافة إلى مضاعفة وتيرة الأشغال لإنهاء إنجاز محطات تحلية مياه البحر

وتم خلال الإجتماع المصادقة على مشروع توسيع ميناء جنجن و ميناء عنابة . وكذا المصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.