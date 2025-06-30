قرارات هامة للمكتب الفدرالي لضمان سلامة الجماهير

أصدرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، جملةً من القرارات الهامة عقب اجتماع المكتب الفدرالي الذي انعُقد بمقر “الفاف” بدالي إبراهيم.

واستُهلّ الاجتماع بدقيقة صمت ترحماً على أرواح مناصري مولودية الجزائر الذين لقوا حتفهم في حادث سقوط مأساوي بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وفي إطار سعيه لتعزيز أمن وسلامة الجماهير داخل الملاعب، أعلن المكتب الفدرالي عن تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب إلى 25 من المئة عن النسبة المعتادة. في خطوة احترازية تهدف إلى تخفيف الضغط الجماهيري وتحسين ظروف التنظيم.

كما قررت الفاف، حسب الموقع الرسمي للتلفزيون العمومي، تمديد قرار منع تنقل الأنصار إلى الملاعب خلال المباريات، إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب من الموسم الكروي المقبل (2025-2026)، في إجراء وقائي لضمان أقصى درجات الأمان.

وأكدت “الفاف”، في بيانها، أنها ستتابع من كثب عملية تهيئة وتأهيل الملاعب في مختلف ولايات الوطن، لضمان جاهزيتها التقنية والأمنية لاحتضان المباريات وفقًا للمعايير المطلوبة.

وتأتي هذه القرارات عقب الحادث الأليم الذي هزّ الأسرة الرياضية الجزائرية، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحسين شروط التنظيم داخل المنشآت الرياضية وحماية الجماهير.