قرارات هامة للمكتب الفيدرالي في إجتماعه المقرر بعد أسبوع

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن موعد انعقاد اجتماع مكتبه الفيدرالي سيكون الأحد 4 أكتوبر، بمقر “الفاف”، بدالي إبراهيم.

وكشفت الفاف، اليوم السبت، عبر موقعها الرسمي، جدول أعمال هذا الإجتماع، والذي يتضمن العديد من النقاط التي سيتم مناقشتها.

وتمحورت هذه النقاط حول مناقشة تقارير مختلف الرابطات، واللجان الكروية، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ومن بين أبرز القضايا التي من المنتظر أيضا، أن يتم الفصل فيها، خلال اجتماع المكتب الفيدرالي المقبل، الفصل في الممثل الثاني للجزائر في منافسة كأس الكاف.