قرارات هامة منتظرة.. رئيس الجمهورية يترأس إجتماع لمجلس الوزراء غدا

يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد، إجتماعا لمجلس الوزارء، بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع التنصيب الرسمي للحكومة من طرف رئيس الجمهورية.

بالإضافة إلى عرض للوزير الأول، يتضمن اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيد-19.

وكذا عدد من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتجارة وترقية الصادرات ووزارة الموارد المائية والأمن المائي.