قرارات صارمة من لجنة الانضباط: توقيف ثابتي لمباراتين

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الاثنين، جملة من القرارات المتعلقة بمباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة.

ومسّت العقوبات عدة لاعبين وأندية نتيجة تجاوزات مختلفة على أرضية الميدان وفي محيطه.

عقوبات فردية بارزة

شهدت مولودية الجزائر أقسى القرارات بعد توقيف لاعب مولودية الجزائر، ثابتي العربي، لمباراتين بسبب تدخل خشن، في حين سلّطت عقوبات التوقيف لمباراة واحدة على كلٍّ من براهيمي رفيق من شبيبة الساورة، وشي مالون فونده جونيور من اتحاد الجزائر، بعد جمعهما إنذارين.

كما طالت الغرامات المالية العديد من اللاعبين والإداريين على خلفية احتجاجاتهم المتكررة على قرارات الحكام.

إذ تقرر تغريم كل من عبد اللاوي أيوب (مولودية الجزائر)، عبروس حوسان (أولمبي الشلف)، زغاد ياسين (مستقبل الرويسات)، بوكرمة محمد (وفاق سطيف)، بن خليفة فريد (اتحاد خنشلة)، بوعمامة باديس وبوصوف خير الدين (نجم بن عكنون)، حامية محمد الأمين وجاليت مصطفى (شبيبة الساورة)، بن زازة إبراهيم (اتحاد الجزائر)، قايدي إسلام الدين وعوامري عبد الغني (مولودية البيض)، إلى جانب مدرب شباب بلوزداد، راموفيتش سيد، واللاعبين بن عيادة حسين وبلحوسيني عبد النور (شباب بلوزداد) بمبلغ مالي قدره 100 ألف دينار جزائري، مع احتساب الاحتجاجات ضمن سلسلة الإنذارات.

عقوبات جماعية وتنظيمية

الأندية بدورها لم تكن بمنأى عن العقوبات، إذ فرِضت غرامات مالية متفاوتة جراء سلوك غير رياضي أو سوء التنظيم:

مولودية الجزائر: غرامتان بـ40 ألف و100 ألف دينار، بسبب سلوك غير ملائم وتأخير انطلاق المباراة واستئناف الشوط الثاني (مخالفة مكررة).

أتلتيك بارادو: 100 ألف دينار لسوء التنظيم واستعمال لوحة تغيير غير صالحة.

مستقبل الرويسات: 40 ألف دينار للسلوك غير الملائم و60 ألف دينار بسبب استعمال الألعاب النارية (مخالفة مكررة).

شبيبة الساورة: 40 ألف دينار لسلوك غير ملائم، 200 ألف دينار لإشعال الألعاب النارية ورمي المقذوفات (مع إنذار للفريق)، و100 ألف دينار لتواجد أشخاص غير مرخصين قرب غرف تغيير الملابس.

مولودية البيض: 200 ألف دينار بسبب رمي المقذوفات (مع إنذار للفريق).

شباب بلوزداد: 40 ألف دينار لسلوك غير ملائم.

أولمبيك أقبو: 50 ألف دينار لتأخير استئناف الشوط الثاني.

اتحاد خنشلة: 40 ألف دينار لسلوك غير ملائم. التوقيف المؤقت في انتظار جلسات الاستماع قررت اللجنة توقيف أمين العبدي (مسير في بارادو) وبوحكاك خالد (من مولودية البيض) بشكل مؤقت. في انتظار مثولهما أمام اللجنة يوم الخميس، لسماع أقوالهما.