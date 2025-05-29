قرارات لجنة الانضباط: غرامات وإنذارات بالجملة بعد الجولة 27 من الرابطة المحترفة

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الجزائرية لكرة القدم قراراتها عقب اجتماعها المنعقد يوم أمس الأربعاء.

وهو الاجتماع الذي خصِّصَ لدراسة التقارير المتعلقة بمخالفات الجولة الـ27 من بطولة الرابطة المحترفة.

وجاءت العقوبات صارمة في حق عدد من الأندية بسبب تكرار التجاوزات التنظيمية والسلوكية داخل الملاعب. وشملت قرارات إنذارات وغرامات مالية متفاوتة.

نجم مقرة ووفاق سطيف

المخالفة الرابعة والإنذار الأخير: أثارت جماهير نجم مقرة ووفاق سطيف الانتباه مجددًا بسبب إشعال الألعاب النارية ورمي المقذوفات فوق أرضية الملعب. دون أن تسفر عن إصابات جسدية. ونظرًا لكون هذه المخالفة تسجل للمرة الرابعة في الموسم، قررت اللجنة توجيه إنذار رسمي لكلا الفريقين. مرفوقًا بـ غرامة مالية ثقيلة قدرها 800.000 دج لكل منهما. في خطوة تهدف إلى ردع هذه السلوكات المتكررة.

غياب المدرب الرئيسي لاتحاد الجزائر وأولمبيك أقبو

لم تسلم الطواقم الفنية من قرارات اللجنة، إذ فرضت غرامة مالية قدرها 300.000 دج على كل من اتحاد الجزائر وأولمبي أقبو بسبب غياب المدرب الرئيسي عن دكة البدلاء. وهي مخالفة متكررة في حق الناديين، ما يرفع من درجة الخطورة التنظيمية ويؤثر على صورة الجهاز الفني في يوم المباراة.

عقوبات فردية وجماعية تطال شباب قسنطينة

لاعب شباب قسنطينة، مصيباح زكرياء، نال عقوبة توقيف لمباراة واحدة نافذة بعد طرده في المباراة الأخيرة نتيجة تلقيه إنذارين. وذلك تطبيقا للمادة 44 من قانون الانضباط. كما لم يسلم النادي من العقوبات الجماعية. إذ سجلت اللجنة سلوكًا غير لائق للفريق ككل. ما ترتب عليه غرامة مالية خفيفة نسبيا قدرها 40.000 دج وفقًا للمادة 64.

شباب بلوزداد يعاقب مرتين

بدوره، كان نادي شباب بلوزداد تحت المجهر بعد تسجيل سلوك غير لائق من الفريق. ما أدى إلى فرض غرامة مالية مماثلة لشباب قسنطينة بـ 40.000 دج. إضافة إلى ذلك، أدين النادي بمخالفة إشعال الألعاب النارية ورمي المقذوفات للمرة الرابعة، الأمر الذي استدعى إنذارًا وغرامة ثقيلة جديدة بـ 800.000 دج.

شبيبة الساورة

سجلت مخالفة من النوع نفسه تمثلت في إشعال الألعاب النارية ورمي المقذوفات فوق أرضية الميدان. وهي المرة الثالثة هذا الموسم. وعليه، قررت اللجنة توجيه إنذار للفريق مع غرامة مالية قدرها 600.000 دج.