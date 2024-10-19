قرارات هامة لطلبة كليات العلوم الطبية

خلص إجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم مع طلبة مختلف كليات العلوم الطبية بقرارات هامة.

حسب بيان الوزارة الإجتماع جرى بمقر الوزارة وبحضور مديري المؤسسات الجامعية، عمداء كليات الطب، ورئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين بالمجلس الأعلى للشباب.

وتقرر خلال الإجتماع رفع عدد مناصب مسابقة الالتحاق بالدراسات الطبية الخاصة إلى 4045 منصب بعدما كان 3045.

كما تحديد تاريخ 15 ديسمبر 2024 كآخر أجل لإيداع ملف الإعتماد الدولي.

وأفضى الإجتماع إلى تشكيل فرق عمل تضم ممثلي طلبة كليات العلوم الطبية، إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وذلك من أجل تقديم إقتراحات تخص رفع المنحة وقيمتها المالية، وإنشغالات أخرى للهيئات المعنية.

وكذا تجميد تطبيق العمل بالمادة 9، للقرار 1144، المحدد لشروط الالتحاق بطور التكوين في الدراسات الطبية الخاصة.

بالإضافة إلى الانطلاق في إحصاء حالات طالبي توثيق الشهادات عبر منصة رقمية

وتم تحديد 27 أكتوبر كأخر أجل لبدأ أشغال أفواج العمل للتكفل بإنشغالات الطلبة.