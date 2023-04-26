قرار بهدم المقر القديم لمعهد الإعلام في بن عكنون

من المنتظر أن يتم الشروع في هدم المبنى القديم لمعهد الاعلام والاتصال، وإعادة بناء جديد يخصص لطلبة العلوم السياسية.

وحسب المعلومات التي تجوز عليها “النهار أون لاين” فإن طلبة المدرسة العليا العلوم السياسية سيواصلون الدراسة في مبنى كلية الاعلام والاتصال المعروف باسم “البابور”، نسبة إلى تشييده على شكل باخرة.

وقام العديد من الطلبة القدامى، خصوصا منهم الإعلاميون، بالتقاط صور تذكارية داخل المبنى القديم وفي أرجائه، في شكل من أشكال الحنين إلى الماضي.

ومما لا يعرفه الجزائريون، وبالأخص طلبة الإعلام الجدد والقدامى، هو أن المبنى القديم لمعهد الإعلام كان بعد تشييده سنوات السبعينات، مخصصا لطلبة مدرسة الضرائب والمالية.