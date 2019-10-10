قرار تحويل تلاميذ إلى ثانوية معزولة يثير غضب الأولياء بوهران

احتج صباح اليوم، اولياء تلاميذ السنة الأولى والثانية ثانوي، أمام ثانوية بوعزيز ربيعة، بحي الياسمين، بلدية بئر الجير، بوهران.

يأتي هذا بعد قرار تحويل ابنائهم إلى مؤسسة أخرى حديثة الإنجاز بمنطقة نائية ببلدية سيدي الشح، بعيدة عن مقرات مساكنهم.

ووصف الأولياء القرار بالعشوائي، لحل مشكل الاكتظاظ دون احترام التقسيم الجغرافي.

وسيتم تحويل التلاميذ ورشة بناء مفتوحة تفتقر لشروط التعليم، أمام غزو الكلاب الضالة، غياب النقل وانعدام الأمن.

ويشكل الأمر مخاطر على أبنائهم، تتحمل مسؤوليته إدارات المؤسسات التربوية ومديرية التربية، التي حاولت إيجاد حلول للاكتظاظ، عبر هذا القرار.

وناشد أولياء التلاميذ وزارة التربية التدخل، لاصطدامهم بقرار غير مدروس، بعد شهر من الدخول الاجتماعي.

وأكدوا منع ابناءهم الالتحاق بالثانوية الجديدة، إلى غاية إيجاد حلول توافقية تصب في مصلحة التلميذ لا غير.