«قرار تنظيم مونديال 2026 من صلاحيات الرئيس.. ولا يحقّ لأيّ كان التدخّل فيه»

وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي يردّ على زطشي في تصريح مثير لـ«النهار»:

ردّ وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، بطريقة سياسية على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، خلال تمثيله أمس الجزائر في أشغال الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقامة بالمغرب، والتي أبدى فيها استعداد الجزائر لتنظيم مونديال 2026 مناصفة مع المغرب.

وقال ولد علي في تصريح خصّ بـ«النهار»، على هامش مشاركته رفقة وزير السكن ووالي الجزائر والمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، في أنشطة قطاعية بالعاصمة، إنه لا يحق لأي مسؤول مهما كانت صفته أو منصبه، أن يخوض في هذا الموضوع، مشددا في نفس الوقت على أن قرار تنظيم المونديال هو بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحده.

وكان من جملة ما قاله ولد علي أيضا، إنه لا يحق لأي كان الخوض في مثل هذا الموضوع، ولو بمجرد طرح فكرة، مضيفا أن الفصل في مثل هذه المسائل والقضايا من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية حصريا، المخوّل الوحيد بإقرار مشاركة الجزائر في تنظيم كأس العالم مناصفة مع أي دولة أخرى.

تصريحات رئيس الفاف خير الدين زطشي، من شأنها أن تتسبب في توتر علاقته مع وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، الذي كان دائما الداعم الأول لزطشي في مختلف صراعاته، سواء مع رئيس الفاف السابق محمد روراوة وحتى مؤخرا مع رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج.

ومن المعروف أن القرارات الديبلوماسية تعود لرئيس الجمهورية والسلطات العليا في البلاد، خاصة فيما يخص التظاهرات الرياضية العالمية، مما يفتح جدلا واسعا عن الخلفيات وراء تصريحات زطشي من المغرب، خاصة وأن المملكة المغربية قدمت ملف ترشحها رسميا للفيفا منذ أشهر بمفردها وباشرت البحث عن دعم الدول الإفريقية قبل وقت طويل.

ورغم هذا صرح زطشي من الدار البيضاء المغربية بأن الجزائر مستعدة للشراكة مع المغرب في تنظيم كأس العالم 2026 لكرة القدم ومنافسات أخرى، وأكد دعم الجزائر للمغرب في ترشحها لتنظيم المونديال واستعدادها لتقديم المساعدة، رغم أن الأولى به كان تصحيح مشاكل كرة القدم الجزائرية والعمل على إعادة هيبة الكرة الجزائرية محليا وقاريا ودوليا.