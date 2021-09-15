قرار جديد بشأن الحجر المؤسسي للقادمين إلى المملكة السعودية

أعلنت السعودية عن تقليص مدة الحجر المؤسسي إلى 5 أيام للقادمين إلى المملكة من الدول المسموح القدوم منها، بشرط محدد.

وأكد مركز الاتصال والإعلام الجديد تقليص الحجر، للغير المحصنين من كورونا والحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح إلى 5 أيام.وذلك للقادمين إلى المملكة من الدول المسموح القدوم منها، بشرط إجراء اختبارات فيروس كورونا.مع ضرورة تسجيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلكترونيا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم

وأشار المركزأن الإجراء يهدف للمساهمة في تسريع إجراءات دخولهم عبر منافذ المملكة، تماشيا مع جهود المملكة للحد من انتشار كورونا

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