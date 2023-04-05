قرار جديد بشأن تأشيرة بريطانيا للجزائريين

أصدرت السفارة البريطانية بالجزائر، بيانا صحفيا اليوم الأربعاء، أعلنت فيه أنه اعتبارًا من 26 أفريل 2023، ستخضع طلبات الحصول على تأشيرة المملكة المتحدة المقدمة في الجزائر لترتيبات الدفع عبر الإنترنت.

وحسب بيان السفارة، فإن هيئة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة قامت برقمنة عمليات دفع جميع الرسوم اللازمة لطلب التأشيرة مع توقيف العمل بدفع رسوم التأشيرة نقدا في مركز تقديم طلبات التأشيرة.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا القرار جاء نظرًا للنقائص التي تم إحصاءها في نظام دفع رسوم تأشيرة المملكة المتحدة نقدًا، حيث تهدف هذه التغييرات إلى تبسيط عملية الدفع ومواءمة الجزائر مع الأسواق الدولية الرئيسية الأخرى، وذلك عن طريق عملية رقمية جديدة ومتسقة عالميًا للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة المملكة المتحدة عبر الإنترنت وتوفر للعملاء طريقة أكثر أمانًا وملائمة للدفع.

ودعت السفارة الراغبين في التقدم للحصول على تأشيرة المملكة المتحدة إجراء الدفع عبر الإنترنت على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية قبل تقديم جواز السفر والبيانات البيومترية الخاصة بهم في مركز طلب التأشيرة.

وفي حال رغبة العملاء في إلغاء أو سحب طلبهم، فيمكنهم القيام بذلك على الموقع الإلكتروني. كما يمكن استرداد رسوم الطلب، ولكن هذا يعتمد على حالة الطلب في وقت الإلغاء.

وكشف ذات البيان، أن المملكة المتحدة أصدرت بانقضاء العام السابق 2022 أكثر من 19 ألف تأشيرة للمواطنين الجزائريين، بزيادة قدرها 76٪ مقارنة بالعام السابق، حيث تعتبر المملكة المتحدة وجهة شهيرة للراغبين في العمل أو الدراسة أو مجرد الزيارة.