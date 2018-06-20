قرار جديد من الوالي زوخ في حق كمال “البوشي” مس هذه المرة مشاريع البناء الخاصة بالترقيات العقارية.

حيث ألغى والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ كل رخص البناء والعقارات التي سبق وأن تحصل عليها كمال شيخي.

كمال شيخي يأتي على رأس الاشخاص الموقوفين المتابعين بجناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود وكذا تبييض الأموال”.

والمتهم الرئيسي في قضية الكوكايين بوهران حيث يعتبر صاحب اللحوم المستوردة التي شحنت في السفينة القادمة من البرازيل والتي وجد على متنها 7 اطنان الكوكايين .

وكان حراس السواحل لقيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران قد احبطوا بتاريخ 29 ماي الفارط.

محاولة إدخال 701 كلغ من الكوكايين كانت مُحملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة ليبيريا.

قادمة من البرازيل مرورا بميناء فالنسيا بإسبانيا لتصل إلى المياه الإقليمية الجزائرية باتجاه ميناء وهران.

كما رفضت مساء اليوم غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر طلبات الإفراج المؤقت التي رفعها محامون 6 متهمين في القضية.