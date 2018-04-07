وقّع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مذكرة أمس الجمعة، يأمر فيها بوقف سياسة تعرف بـ “الاعتقال والإفراج”.

يتم بموجبها إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين من الاحتجاز في انتظار جلسة مُحكمة بشأن وضعهم.

كما طلب ترامب من وزير الدفاع جيم ماتيس، أنّ يقدم قائمة بالمرافق العسكرية التي يمكن استخدامها لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق الإجراءات الحدودية وحثّ الكونغرس على تبني قوانين أشد.

وقال ترامب في تغريدة له “قوانين الحدود لدينا ضعيفة للغاية لكنها قوية للغاية في المكسيك وكندا”.

” ينبغي للكونغرس أن يغير هذه القوانين المرتبطة بفترة أوباما وقوانين أخرى، الآن سوف نتخذ إجراء قويا اليوم”.