قرار جديد يُنظم حركة المرور في تيكجدة بالبويرة

أصدرت مصالح ولاية البويرة، قرارا يتعلق بتنظيم حركة المرور على مستوى الموقع السياحي تيكجدة أيام العطل.

وينص القرار، على منع مرور الحافلات عبر الطريق القديم عين علوان وتيكجدة، انطلاقا من محول سليم.

وأوضح القرار، إن مرور الحافلات إلى تيكجدة يكون عبر الطريق الوطني رقم 33.

حيث تتوقف الحافلات ووسائل النقل الجماعي على مستوى مركز المراقبة الأول للدرك الوطني بجوار مفرزة الحرس البلدي تيكجدة 2.

وبعد المراقبة يسمح للحافلات، بإنزال المسافرين على مستوى منطقة تيزي نتغزرت منطقة تواجد الهوائيات بجوار مركز المراقبة الثاني للدرك الوطني.

وأوضح القرار، إنه وعند العودة يسمح للحافلات بالمرور بنفس الطريقة إلى غاية منطقة تيزي نتغزرت، للقيام بإعادة الأشخاص الذين تم إنزالهم من قبل.

وتكون العودة دائما عبر الطريق الوطني رقم 33.

هذا ويمنع منعا باتا تجاوز الحافلات منطقة تيزي نتغزرت، أو التوقف على حواف الطريق مع الإلتزام بالعودة مباشرة بعد إنزال الركاب.

أما بالنسبة للسيارات، فيرخص لها بالمرور عبر الطريق الوطني رقم 33 إلى غاية منطقة تيكجدة والعودة عبر نفس المسلك أو مسلك تيزي نتغزرت.

ويرخص للسيارات السياحية، المرور عبر الطريق القديم عين علوان_تيغزرت.

كما يمنع منعا باتا مرور السيارات “جميع الأصناف”، اتجاه تيغزرت_تيكجدة، حيث تكون حركة المرور في اتجاه واحد فقط “تيكجدة_تيغزرت”.

أما بالنسبة للدراجات النارية، فيمنع منعا باتا الوصول إلى غاية منطقة تيكجدة بداية من محول يسليم، وبداية من محول السماش.

للإشارة، يتم تطبيق هذه الإجراءات أيام العطل الأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية والعطل الموسمية، وفترات سوء الأحوال الجوية.