قرار صادم لمحبي النجم العالمي نيكولاس كيج

يعتزم نيكولاس كيج إنهاء مسيرته على الشاشة الكبيرة، حسبما كشف هذا الأسبوع خلال مقابلة مع موقع Uproxx.

وقال الممثل “أنا مهتم جدًا بالانغماس الذي يتم تقديمه من خلال البث المباشر والمسلسلات. لقد رأيت ما يمكننا فعله تعامل مع الشخصيات عندما نمنحك الوقت للتعبير عن نفسك.”

يقول الممثل الكوميدي: “رأيت برايان كرانستون يحدق في حقيبة لمدة ساعة في إحدى حلقات مسلسل Breaking Bad. ليس لديك الوقت للقيام بذلك في فيلم. ربما يكون التلفزيون هو الخطوة التالية بالنسبة لي”.

ويواصل قائلا: “بعد 45 عاما من القيام بهذا العمل، أشعر وكأنني قلت كل ما كان علي قوله في السينما”. “أود أن أنهي بطريقة إيجابية. أعتقد أنه لا يزال أمامي ثلاثة أو أربعة أفلام قبل أن أصل إلى تلك اللحظة. وبعد ذلك، آمل أن أغير الشكل وأعبر عن فني بطريقة أخرى.”