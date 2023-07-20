قرار صارم ضد الشرطي قاتل نائل وهذه حالته في السجن

لا يزال ضابط الشرطة الذي قتل نائل رهن الاعتقال السابق للمحاكمة في سجن سانتيه في باريس.

وحسب الاعلام الفرنسي، فقد منع القاضي المكلف بمتابعة قضية نائل عائلة الشرطي من زيارته.

ولم يتمكن الشرطي الذي أطلق النار على نائل في نانتير في جوان الماضي من رؤية أسرته لمدة ثلاثة أسابيع.

ورفض قاضي التحقيق المكلف بالقضية تصريح الزيارة. حيث كتب أقارب الشرطي إلى القاضي مرارا وتكرارا للحصول على حق الزيارة. إلا أنه رفض ذلك.

وفقًا لموقع Europe1، لم يتصل الرجل بأسرته منذ عدة أسابيع باستثناء زوجته عبر الهاتف من زنزانته. وقال أحد أفراد الشرطة: “إنه متعفن يعتبر أسوأ مذنب”.

وسيتحدث محاميه ، مايتر لوران فرانك لينارد ، الأسبوع المقبل للمطالبة بالإفراج عنه. وسيقترح وضعه تحت سوار إلكتروني كشكل من أشكال الرقابة القضائية.

وللتذكير ، أطلق الشرطي النار في 27 جوان على نائل ، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا من جنسية جزائرية، من مسافة قريبة أثناء تفتيش مروري في نانتير.