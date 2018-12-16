قرار عالمي لانقاذ الأرض من الاحتباس الحراري

أجمع نحو 200 دولة على تنفيذ اتفاقية عالمية تاريخية بشأن المناخ، ولكن منتقدين يقولون إنها ليست طموحة.

بما فيه الكفاية لمنع الآثار الخطيرة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض حسب ما نقلته وكالة الأنباء العالمية رويترز.

وهذا بعد محادثات استمرت لأسبوعين في مدينة كاتوفيتسه البولندية، توصلت خلالها الدول أخيرا لتوافق بشأن إطار أكثر تفصيلا للاتفاقية.

والتي تم التوصل إليها في باريس عام 2015 ، والتي تهدف إلى الحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتحديث خطط الانبعاث.

حيث قد توقع الكثيرون ألا تكون الاتفاقية قوية كما هو مطلوب ،لكن مع ذلك تمكن الوزراء من تجاوزخلافاتهم.

للتوصل لكتيب مؤلف من 156 صفحة للقواعد المنظمة يتضمن كيفية إبلاغ الدول ومراقبة تعهداتها عن كثب.