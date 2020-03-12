قرار “غاتوزو” سيكون حاسما في مستقبل “غولام” !

كشفت مصادر صحفية إيطالية، أنّ الجميع غير متفق مع “دي لاورينتيس” رئيس “نابولي” الذي يفكر في تجديد عقد “فوزي غولام” الذي ينتهي 2022.

وأكدت ذات المصادر أن كل من رئيس “نابولي” و”خورخي مينديز” وكيل أعمال “غولام” سيتلقيان بعد مباراة الفريق أمام “برشلونة” في دوري الأبطال لحسم مصير الجزائري.

كما أن الكلمة الأولى والأخيرة لتجديد عقد “غولام” أو بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل بيد المدرب “جينارو غاتوزو”.

المدرب المتعصب يريد رؤية “غولام” في المباريات الرسمية قبل أن يقرر أي شيء، ولو أن الجزائري عائد من إصابة قوية.