قرار مغادرة الإقامات الجامعية لا يمس الطلبة الذين لم ينهوا إمتحاناتهم

أكد المدير الفرعي لتعميم الإعلام الآلي والإحصائيات بديوان الخدمات الجامعية، أن الطلبة الذين لم ينهوا امتحاناتهم غير معنيين بقرار مغادرة الإقامات الجامعية.

وأورد شريف مولود، للإذاعة الجزائرية اليوم الأحد: “الطلبة الذين لم ينهوا امتحاناتهم بعد لن يمسهم قرار مغادرة الإقامات الجامعية المتخذ بغرض تعقيمها”.

مؤكد أن هذا القرار سيمس فقط الطلبة الذين أنهوا إمتحاناتهم .

وطلب ذات المسؤول، من الطلبة الذين أتموا الامتحانات أن يتفهموا القرار ويغادروا الإقامات الجامعية للسماح لهم بمباشرة عمليات التعقيم.

وأضاف شريف مولود: “هذا الإجراء لن يطبق على الطلبة الذين لم ينهوا بعد امتحاناتهم وأنه ستكون هناك ليونة في تطبيق هذا الإجراء بالتنسيق مع المصالح البيداغوجية”.