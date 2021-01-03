قرار مفاجئ لمحكمة القاهرة في قضية توقيف الفنان محمد رمضان

برأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مساء امس الفنان المصري محمد رمضان في قضية الصورة التي جمعته مع مغني اسرائيلي

و قررت المحكمة شطب الدعوى مقامة ضد الفنان محمد رمضان، تطالب بمنعه من إقامة حفلات غنائية أو تصوير أعمال فنية داخل مصر.

وشمل القرار أيضا شطب الدعوى التي تطالب بإسقاط عضوية رمضان في نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.

وجاء رفع الدعوى عقب نشر صورة لمحمد رمضان مع مغني إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد قررت في أواخر ديسمبر الماضي إغلاق التحقيق الذي كانت فتحته بحق رمضان بعد الحادثة، مكتفية بفترة الإيقاف التي فرضتها عليه وبلغت نحو شهر.

ودفعت الحادثة نفسها بشركة إنتاج إلى وقف العمل بمسلسل “موسى”، الذي يؤدي فيه محمد رمضان دور البطولة.

ومن المتوقع أن يعرض المسلسل خلال رمضان المقبل.

و قد قاسم بطولة المسلسل الذي استأنف رمضان تصويره في الأيام القليلة الماضية سمية الخشاب ورياض الخولي وآخرون.