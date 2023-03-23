قرار مفاجىء من تامر حسني بمناسبة الشهر الفضيل

أعلن الفنان المصري تامر حسني، توقفه عن نشر أغاني في شهر رمضان المبارك، احتراماً لقدسية الشهر الكريم.

وكتب الفنان، عبر حسابه الشخصي على انستغرام: “يا شباب في الشهر ده معلش مش هنزل أغاني، وده آخر فيديو بنزله دلوقتي.. وحقيقي ما شاء الله عليك أحسنت صوت وإحساس”.

وكتب أيضا: “الاستوري الشهر ده إن شاء الله فيه كلام مهم نسمعه كلنا ونعرفه ونعرّفه لبعض”.

واستكمل :”عشان نكون سبب خير لبعض إن شاء الله كل سنة وإنتوا طيبين ويارب في الشهر الفضيل ده. كل حد فيكو طلب حاجة من ربنا ربنا يحققهاله ويفرح قلبه بيها إن شاء الله .قولوا آمين وإدعوا كتير .. رمضان كريم”.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم “بحبك” الذي عرض في السينمات المختلفة الفترة الماضية.

كما طرح النجم تامر حسني أغنية جديدة بعنوان “هتجوزك” من فيلم “بحبك”، الذى يعرض في السينمات.