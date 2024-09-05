قرار هام حول برمجة مناقشة مذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه 

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة حول برمجة مناقشة مذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه ليلاً.

وحسب المراسلة ذاتها، أمرت الوزارة جميع مؤسسات التعليم العالي ببرمجة مناقشة مذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه بين الساعة الخامسة “17:00” والساعة العاشرة “22:00” ليلا.

وجاء هذا القرار في إطار الترتيبات البيداغوجية للدخول الجامعي 2025/2024. ووفقاً للقرار ذاته سيتم فتح مرافق مؤسسات التعليم العالي إلى غاية الساعة 22.00 ليلاً.

كما ستضاف ساعة من الوقت إلى موعد انطلاق مناقشات الدكتوراه والماستر، التي كانت تنطلق على الساعة الـ 17.00 مساءً.