قرار هام لأصحاب المركبات المستوردة من أوروبا

وقع وزراء المالية، النقل ، المحروقات والعدل قرار مشتركا يتضمن يحدّد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستوردة من دول أوروبية من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك. والتي تمّ ترقيمها وبيعها من دون استكمال الإجراءات المعمول بها.

وحدد هذا القرار الصادر في العدد 51 من الجريدة الرسمية شروط وإجراءات تسوية وضعيتها الإدارية والجمركية، للمركبات المذكورة أعلاه.

ويشمل هذا القرار المركبات التي كانت محل حجز من قبل المصالح المختصة واستفاد أصحابها من التسوية المؤقتة، أو تلك التي دخلت التراب الوطني قبل 3 جوان 2021 ولم تكن محل حجز.

وفي المقابل يستثنى من الاستفادة من تدابير التسوية النهائية، مالكو المركبات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بالمصادرة أو تلك التي كانت محل مصالحة نهائية.

واستحدث هذا القرار تنشأ وثيقة تدعى سند السير النهائي تقوم مقام شهادة نموذج 846، تسلمها مصالح الجمارك للمستفيدين من التسوية النهائية لمركباتهم. وهذا لإتمام الإجراءات الإدارية وتكوين الملف القاعدي للمركبة.ولايسمح هذا السند بسير المركبة لأكثر من 30 يوما من تاريخ إصدره .

كماأكد القرار أن التسوية النهائية للمركبات المحجوزة تتم من طرف المصالح المختصة، التي استفاد مالكوها سلفا من إجراءات التسوية المؤقتة، وفق الإجراءات التالية:

على مستوى مصالح الجمارك المختصة يقوم المعني بإيداع سند السير المؤقت الأصلي الممنوح في إطار التسوية المؤقتة، إلى قابض الجمارك المختص إقليميا. مرفقا بنسخة عن وصل تسديد مبلغ الكفالة المقدّر بنسبة 5 بالمئة من قيمة المركبة المحجوزة.

وبعد التحقق من هذا السند، يمنح قابض الجمارك سند السير النهائي. لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم المركبة لدى المصالح المكلفة بترقيم المركبات.

وعلى مستوى المصالح المكلفة بالمناجم: يقوم مالك المركبة بتقديم المركبة لدى مصلحة المناجم المختصة إقليميا، لإجراء مراقبة المطابقة.

وعلى مستوى المصالح المكلفة بترقيم المركبات: يقوم المعني بإيداع لدى المصالح المكلفة بترقيم المركبات، ملفا لاستصدار بطاقة الترقيم.

وتتم التسوية النهائية للمركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 جوان سنة 2021، ولم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة، وفق الإجراءات المبينة أدناه:

أما على مستوى مصالح الجمارك المختصة يتم تقديم طلب التسوية النهائية للمركبة من طرف مالكها مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة. ودفع مبلغ محدد بـ5 بالمئة من قيمة المركبة كتحصيل جزافي، يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد ومختلف الأعباء المالية المتعلقة بالتسوية لدى قابض الجمارك المختص إقليميا، بحيث تحدد قيمة المركبة من طرف مصالح الجمارك المختصة.

ويسلّم قابض الجمارك للمعني، سند السير النهائي، لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم المركبة لدى المصالح المختصة.

على مستوى المصالح المكلفة بالمناجم: يقوم مالك المركبة بتقديم المركبة لدى مصلحة المناجم المختصة إقليميا، لإجراء مراقبة المطابقة،

بينما على مستوى المصالح المكلفة بترقيم المركبات: يقوم مالك المركبة بإيداع ملف لاستصدار بطاقة الترقيم.

يستفيد مالكو المركبات المحجوزة التي تم بيعها بالمزاد العلني، قبل صدور الحكم النهائي بخصوصها، من استرجاع حاصل البيع المودع في الحساب المفتوح لدى قابض الجمارك.

وذلك بعد اقتطاع المبلغ الجزافي، الذي يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد، والمقدر بما نسبته 5 بالمئة من قيمة المركبة المحدّدة من طرف مصالح الجمارك سلفا.

وتتكفل الوزارة المكلّفة بالداخلية، عبر مصالحها، بإعلام أصحاب المركبات المعنية من أجل إتمام إجراءات التسوية النهائية، بموجب ما ينصّ عليه القرار الوزاري المشترك .

التسوية النهائية للمركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 جوان سنة 2021 والتي لم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة.

أكد القرار أنه تتم التسوية النهائية للمركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 جوان سنة 2021، والتي لم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة، والمدرجة ضمن القائمة المعدة من طرف المصالح المختصة، وفق الإجراءات المبينة أدناه :

على مستوى مصالح الجمارك المختصة يتم تقديم طلب التسوية النهائية للمركبة من طرف مالكها. مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة

مع دفع مبلغ محدد 5% من قيمة المركبة كتحصيل جزافي، يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد ومختلف الأعباء المالية المتعلقة بالتسوية لدى قابض الجمارك المختص إقليميا.

وأيضا تحدد قيمة المركبة من طرف مصالح الجمارك المختصة. كما يسلم قابض الجمارك للمعني سند السير النهائي لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم المركبة لدى المصالحالمختصة.

في حين على مستوى المصالح المكلفة بالمناجم فإنه يقوم مالك المركبة بتقديم المركبة لدى مصلحة المناجم المختصة إقليميا لإجراء مراقبة المطابقة، مرفقة بالوثائق الآتية :

سند السير النهائي الأصلي، وثيقة تثبت الإقامة.

على مستوى المصالح المكلفة بترقيم المركبات يقوم مالك المركبة بإيداع ملف لاستصدار بطاقة الترقيم، يتكون من الوثائق المشار إليها أعلاه.

وتتكفل الوزارة المكلفة بالداخلية، عبر مصالحها، بإعلام أصحاب المركبات المعنية من أجل إتمام إجراءات التسوية النهائية

الإجراءات المتعلقة بالمركبات التي تم بيعها بالمزاد العلني

يستفيد مالكو المركبات المحجوزة التي تم بيعها بالمزاد العلني قبل صدور الحكم النهائي بخصوصها. من استرجاع حاصل البيع المودع في الحساب المفتوحالدى قابض الجمارك، بعد اقتطاع المبلغ الجزافي الذي يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد والمقدر بـ 5% من قيمة المركبة المحددة من طرف مصالح الجمارك سلفا

ويتم استرجاع المبلغ المذكور بعد إيداع طلب من قبل مالك المركبة لدى قابض الجمارك المختص. مرفقا بنسخة من الحكم النهائي مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 167 من قانون المالية لسنة2022.

وفي الأخير تحصل المبالغ المدفوعة في إطار التسوية المؤقتة والنهائية للمركبات طبقا لأحكام المادة 167 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 ، المعدل والمتمم من قبل قابض الجمارك المختص.

ويتم التكفل المحاسبي لهذه المبالغ المحصلة طبقا القواعد وإجراءات المحاسبة العمومية والنصوص التطبيقية لها.