قرار هام لضمان نزاهة نتائج الجولات الأخيرة من البطولة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، على لسان المكلف بالتسيير، أمين مسلوق، عن اتخاذ قرارا هاما، في الجولات المتبقة من البطولة، في سبيل ضمان النزاهة في النتائج.

وقال مسلوق، أمس الجمعة، على هامش نهائي كأس الرابطة لفئة الرديف. الذي توّج به شبيبة القبائل القبائل أمام وفاق سطيف: “بقيت 6 جولات من الموسم، وابتداء من الجولة المقبلة، كل اللقاءات ستلعب في وقت واحد”.

وأوضح مسلوق الذي يشغل منصب نائب رئيس “الفاف” في المقابل. بأن هذه الخطوة ستصب في مصلحة كل الأندية. سواء التي تنافس على “البوديوم” أو تلك التي تصارع من أجل البقاء.

ليضيف: “سنمنح كل الأندية نفس الحظوظ، حتى نضمن النزاهة وأن تسود الروح الرياضية، وعليه فإن الرابطة ستبرمج كل اللقاءات القادمة في وقت واحد”.