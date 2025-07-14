قرار هام للفلاحين لإنجاز غرف التبريد

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الاثنين بالمسيلة عن عقد اتفاقية بين الوزارة والبنوك “قبل نهاية جويلية الحالي” قصد الشروع في منح قروض موجهة للفلاحين الصغار لإنجاز غرف التبريد.

أكد شرفة على هامش معاينته لمزرعة الحضنة الخاصة ببلدية المسيلة، في إطار زيارة عمل و تفقد إلى الولاية، أنه “سيتم عقد إتفاقية بين وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري و كل البنوك دون استثناء تحت وصاية وزارة المالية و الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية للشروع في هذه العملية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الخاص بفتح تمويل البنوك لإنجاز غرف التبريد لتخزين الإنتاج الفلاحي”.

وأبرز الوزير أن هذه القروض تصل إلى 150 مليون دج دون فوائد، تسدد خلال مدة تقدر ب10 سنوات يستفيد الفلاحون المعنيون في إطارها من إعفاء في تسديد الديون خلال السنوات الخمس الأولى و ذلك لتحفيزهم و دعمهم.

وسيتمكن الفلاحون المستفيدون في هذا الإطار من إنجاز غرف تبريد تتراوح مساحتها بين 300 و 5 آلاف متر مربع، و ذلك وفق ضوابط تحددها الغرف الفلاحية عبر الولايات.