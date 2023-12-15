قرار هام من السويد إلى المهاجرين

أعلنت السلطات السويدية أن البلاد تريد تغيير سياسة الاندماج الحالية لجميع الأجانب الذين ينتقلون إلى البلاد.

وفقًا لوزارة العمل والتوظيف السويدية، لكي يتمكن جميع الأجانب من الإقامة في البلاد. سيُطلب منهم العثور على عمل وبالتالي يصبحون جزءًا من سوق العمل.

من خلال جعل هذا المطلب إلزاميًا، تريد حكومة البلاد التأكد من أن الجميع قادرون على إعالة أنفسهم.

علاوة على ذلك، تريد الحكومة السويدية أن يفهم جميع الأجانب المهاجرين إلى البلاد القيم الأساسية. التي تفسرها القوانين واللوائح والأعراف الاجتماعية في السويد.

وهذا يعني أن الحكومة تتصور نهجا شموليا، لا يهدف فقط إلى تعليم اللغة السويدية. ولكن أيضا إلى غرس فهم عميق للقيم الأساسية التي تقوم عليها هوية الأمة.

وتعليقًا على الأمر، قال وزير سوق العمل والتكامل السويدي، يوهان بيرسون. إنه يجب على جميع المهاجرين إلى السويد تعلم لغة البلاد ودراستها وفهم كيفية عمل المجتمع السويدي.

كما يحتاج جميع الأشخاص الذين يأتون إلى السويد إلى تعلم اللغة السويدية والحصول على التعليم. واكتساب المعرفة حول كيفية عمل المجتمع السويدي. عادةً ما أقول: مرحبًا بكم في السويد. هنا القواعد. الآن نحن نقود.

وللتأكد من فعالية هذه المبادرة، قالت الوزارة إنه سيتم تعيين محقق خاص لإجراء مراجعة للتوجهات الاجتماعية للأفراد.

وكما أوضحت الوزارة، سيقوم الباحث بتقييم واقتراح نطاق ومحتوى ومنهجية برنامج التوجيه الاجتماعي.

وهذا يعني أن المحقق سيحتاج إلى تقديم معلومات حول كيفية معرفة السلطات. لفهم المهاجرين لقيم السويد الأساسية من خلال اختبار كتابي.

يجب على الباحث تقديم مقترحات بشأن النطاق والمحتوى وكيف يمكن اختتام التوجه الاجتماعي. من خلال اختبار كتابي ناجح، وكيف يمكن أن يصبح جزءًا من تعليم الكبار البلدي.

علاوة على ذلك، سيُطلب من الباحث اقتراح كيف يمكن أن يصبح التعليم إلزاميًا. مما يعني أنه ستتاح للجميع فرصة الدراسة ومن ثم العثور على وظيفة في الدولة.