قرار هام من رئيس الوزراء الفرنسي يخص المهاجرين الجزائريين

دعا رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه إلى الحوار بشأن الجزائريين المتأثرين بالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).

وفي مقابلة مع جورنال دو ديمانش (JDD)، نشرت أمس، قال بارنييه إنه يريد، “بروح الحوار”. “توسيع أو استئناف المناقشات” مع البلدان الأصلية للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال: “لن نقوم بذلك بشكل عدواني، ولكن من خلال وضع جميع أدوات التعاون الثنائي”. مقدرًا أن “هناك دول قريبة من فرنسا، مثل الجزائر يمكن الحوار معها”.

وأضاف: “سوف نكون بالفعل قادرين على دراسة جميع الأبعاد. إذا لزم الأمر، بدءًا من إصدار التأشيرات وحتى المساعدة التنموية”.

واعتبر أن هذا الحوار «في مصلحة الجميع (…)»، وهو ما يتناقض مع الأسلوب والنهج الذي يتبعه وزير داخليته، برونو ريتيليو. تجاه الدول التي لا تصدر ما يكفي، حسب قوله. التصاريح القنصلية، بما في ذلك الجزائر”.

علاوة على ذلك، فيما يتعلق بنقل المهاجرين إلى دول ثالثة، كما تفعل إيطاليا بفضل اتفاق مع ألبانيا. رأى ميشيل بارنييه، يوم الجمعة الماضي، أن هذا النهج “غير قابل للتحويل” في فرنسا.

وقال خلال زيارة إلى فينتيميليا (إيطاليا): “لا أعتقد أنه يمكن نقل هذه الفكرة إلى فرنسا”.

ولهذا السبب، أشار إلى “أسباب قانونية ومؤسسية”، لكنه تعهد “بالتعاون بشكل أكبر مع دول العبور أو دول المغادرة”.

وأعلن بارنييه، أنه سيتوجه إلى روما في نوفمبر للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني.