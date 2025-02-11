قرار هام من “فيات الجزائر” بخصوص سيارات دوبلو

أطلقت فيات الجزائر، بالتعاون مع غازال، المورّد لمصنع فيات في طفراوي، أول دورة تدريبية مخصصة لخبراء التقنية في شبكة ما بعد البيع لفيات.

ويأتي هذا في إطار استراتيجيتها للاندماج المحلي وتطوير الكفائات.

وحسب بيان لـ”ستيلانتيس”، يحوز موقع “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإن هذه الدورة الموجهة لمتخصصي ما بعد البيع، إلى تعزيز خبراتهم في نظام GPL الذي سيتوفر في سيارة فيات دوبلو بانوراما المُنتجة في الجزائر.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطوير يمثل خطوة عملية نحو تنقل أكثر استدامة، من خلال دعم انتشار المحركات البديلة، الأكثر نظافةً وكفاءةً من حيث التكلفة للعملاء.

كما تعكس هذه المبادرة التزام فيات بدعم تحول قطاع السيارات الوطني في الجزائر، من خلال الاستثمار في التدريب ونقل المعرفة.