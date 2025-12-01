بقرار هدافا رفقة دينامو زغرب في الدوري الكرواتي

تألق الدولي الجزائري، منصف بقرار، في الدوري الكرواتي، بتسجيله هدفًا رائعًا خلال مباراة فريقه دينامو زاغرب أمام إتش إن كي غوريسا، مستفيدًا من تمريرة مفتاحية مميزة من زميله إسماعيل بن ناصر.

ليقود الثنائي الجزائري فريق دينامو زاغرب للفوز على غوريسا بهدف دون رد، في مباراة أقيمت مساء اليوم الاثنين، على ملعب غرادسكي، لحساب الأسبوع الخامس عشر من الدوري الكرواتي.

وساهم هذا الهدف في تعزيز أداء دينامو زاغرب، في وقت يواصل فيه لاعبو “الخضر” تقديم أفضل مستوياتهم استعدادًا لكأس إفريقيا المقبلة.

ويعَدُّ هذا السيناريو المثالي للاعبين الجزائريين، الذين يسعون للحفاظ على جاهزيتهم البدنية والذهنية، من أجل تقديم أداء مميز مع المنتخب الوطني في البطولة القارية.