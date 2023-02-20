قرار وزاري مشترك يحدد شروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر

وقعت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزارة النقل، اليوم الاثنين، قرارا وزاريا مشتركا يحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر.

وتهدف الإتفاقية، إلى الحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد والآلات الخاصة بها.

ويعتبر اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية وسيلة لتسوية وضعية مهنيي الصيد البحري الناشطين وغير الحائزين على شهادة المطابقة للوظيفة التي يمارسونها على متن سفن الصيد البحري.

بحيث يسمح لهم هذا الاجراء بالحصول على شهادات من خلال اعتماد مكتسباتهم.

وحسب نص القرار، تمنح الشهادة بعد اجتياز المترشح لامتحان شفهي وكتابي مقيم من طرف لجنة امتحان. برئاسة مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات أو ممثله.

وتتضمن الشروط إثبات مدة فعلية من الملاحة الفعلية تتراوح بين 12 و36 شهرا حسب الحالة.