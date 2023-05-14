قرار وزاري مشترك يمنح تحفيزات للمؤسسات التي تقوم بالبحث العلمي

صدر قرار وزاري مشترك يمنح تحفيزات للمؤسسات المهتمة بالبحث العلمي. حسبما أفاد به يوم السبت بوهران المدير العام لمسرعة المؤسسات الناشئة “الجيريا فانتشر” سيد علي زروقي.

كما ذكر زروقي، الذي ناب عن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مراسيم افتتاح الطبعة الأولى لصالون دولي للتناغم الصناعي بوهران. أن القرار الوزاري المشترك تم التوقيع عليه منذ أقل من أسبوع. مبرزا أنه يمنح تحفيزات وإعفاءات ضريبية للمؤسسات التي تقوم بالبحث العلمي.

في حين، أشار إلى أن القرار جاء بنصوص تطبيقية لقانون 2016 الخاص بمؤسسات البحث العلمي. حيث أنه يبين كل الميكانيزمات. و يوضح طريقة العمل بالنسبة لهذه المؤسسات.

وأكد ذات المسؤول، بأن وزارة المالية كان لها دور كبير في تسطير هذه النصوص بشكل يخدم الاقتصاد الوطني والمؤسسات بصفة متكافئة.

و قال ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بوجمية كريم، خلال حفل افتتاح الصالون الدولي للتناغم الصناعي. الذي يحتضنه مركز الاتفاقيات محمد بن أحمد بوهران من 13 إلى 16 مايو الجاري. أن هذا الصالون يجسد توجيهات السلطات العمومية. لتطوير مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام الذي يقدر حاليا بنسبة 5 إلى 6 بالمائة ويرتقب أن يصل إلى نسبة بين 10 و15 بالمائة.

وأضاف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام يتم من خلال تثمين مختلف المبادرات لتحويل المواد الأولية. إلى سلع مصنعة ومنتجات موجهة لقطاعات أخرى.