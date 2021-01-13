قرار وزاري يحدد عيوب القهوة الخضراء والمحمصة ومقياس حسابها

نشر في العدد الأول الجريدة الرسمية لسنة 2021 قرار وزاري مشترك يحدد الحدود القصوى لعيوب القهوة الخضراء والمحمصة ومقياس حسابها.

ويحدد القرار مفهوم “العيب” في القهوة بأنه يمثل معظم الأجزاء غير المرغوب فيها،التي يمكن أن تبقى موجودة بكثير من الأحيان.

وتشمل الأجزاء أنواعًا مختلفة من الحبوب أو أجزاء منها وأنسجة الفاكهة ومواد غريبة، التي توجد في حصص القهوة الخضراء والمحمّصة.

وأمضى القرار كل من وزير التجارة، كمال رزيق، وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، ووزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني.

وورد في القرار أن القهوة الخضراء يجب أن تكون ذات لون متجانس، ويجب ألا تنبعث منها أي رائحة غير عادية.

وألا تشمل القهوة الخضراء على عدد فولات معيبة تزيد 225 عيبًا بعينة تحتوي 300 غرام من الحبات العادية.

وبالنسبة للخضراء،التي تكون حباتها أقل من حجم الحبات العادية،المحدد بالفقرة السابقة،يجب ألاّ تحوي،عيوب أكبر من “س” محسوبة وفقا لصيغة معينة.

للإشارة فقد عرفت الفولات المعيبة للقهوة الخضراء وكذا مقياس حساب هذه العيوب وفق الخصائص المورفولوجية والذوقية العضوية للفولات المعيبة.

وأوضح القرار أنه يجب الاحتفاظ بالقهوة الخضراء ذات حبات عادية بمصفاة دائرية الشكل بقطر 4.75 ملم المساوية للمنخل رقم 12.

فيما يتعلق بالقهوة المحمصة، أوضح القرار أنه لا يجب أن تحتوي على فولات محمصة معيبة بوزن أكثر من 12 بالمائة.