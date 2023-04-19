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قناة النهار

قرار ولائي لمنع سير الدراجات النارية من الحجم الكبير من 22:00 ليلا إلى 6 صباحا

بقلم قناة النهار
قرار ولائي لمنع سير الدراجات النارية من الحجم الكبير من 22:00 ليلا إلى 6 صباحا
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/4t9Bn
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