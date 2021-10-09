قرار إقالة مدير ملعب تشاكر جاهز.. والإعلان غدا

علمت “النهار أونلاين” أن وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق قد اتخذ قرارا بإقالة كمال ناصري من منصبه كمدير لملعب مصطفى تشاكر. وأضافت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” أن قرار الإقالة جرى اتخاذه اليوم، وسيُعلن عنه غدا.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن وزير الشباب والرياضة قد غضب كثيرا بعدما اكتشف أنه راح ضحية تغليط عبر تقارير كاذبة، حيث وردته تقارير وصور مطمئنة، قبيل مباراة أمس، تفيد بأن وضعية أرضية ملعب تشاكر “في حالة جيدة”.

وكان عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، قد نشروا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، دقائق قبيل بدء مباراة النيجر صورا لأرضية الملعب وعلقوا عليها بسخرية بعبارة “في أحلى حلة”.

وفُهم من تعاليق نجوم “الخضر” أنهم أرادوا التعبير عن تذمرهم من تقارير صحافية تحدثت عن تحسن وضعية أرضية ملعب مصطفى تشاكر.

وجدد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي مساء أمس التعبير عن عدم رضاه عن وضعية أرضية الملعب، فيما راح نجما “الخضر” رياض محرز وإسلام سليماني، يصفان الوضع بـ”العيب” و”العار”.

وقال محرز وسليماني إنه من غير المعقول أن يلعب أبطال إفريقيا في أرضية لا تصلح للعب، وتعطي صورة سيئة عن المنتخب الأول إفريقيا وعن الجزائر كدولة.

ويعتزم وزير الشباب والرياضة غدا الأحد مرافقة “الخضر” على متن نفس الطائرة التي ستقلهم في سفريتهم إلى النيجر، كرسالة دعم رسمية من الدولة الجزائرية لتشكيلة بلماضي.

وسبق أن قام وزير الشباب والرياضة، قبل أسابيع قليلة، بإقالة كمال ناصري من منصب مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة، حيث كان الأخير يجمع بين منصبي مدير القطاع بالولاية ومدير ملعب مصطفى تشاكر.