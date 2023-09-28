قراصنة صينيون يخترقون البريد الالكتروني لموظفين بالخارجية الأمريكية

نقلت وكالة رويترزتصريحات موظف بمجلس الشيوخ الأمريكي، تفيد بتمكن قراصنة صينيون من سرقة عشرات آلاف الرسائل من بريد إلكتروني تابع لوزارة الخارجية الأمريكية. وهذا بعد حوالي شهرين من اختراق البريد الإلكتروني لوزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو.

وبحسب وكالة “رويترز”، قال مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي للوكالة، إنّ مسؤولي السياسة الخارجية أبلغوا المشرعين. الأمريكيين بأنه تم اختراق 10 حسابات لموظفين يعملون في وزارة الخارجية الأمريكية.

ولم يتم تحديد أسماء ومناصب الموظفين. وأشارت الوكالة إلى أنهم يعملون على القضايا المتعلقة بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

وأعلنت شبكة الأمن الإلكتروني”مانديانت”، في جوان الماضي، أن هاكرز صينيين استغلوا ثغرة أمنية في تطبيق شائع لأمن الرسائل الإلكترونية وتمكنوا من اختراق شبكات مؤسسات عامة وخاصة في الولايات المتحدة والعالم.