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الرياضة

قراوي: “أتمنى بلوغ المنتخب الوطني أبعد حد في الشان”

بقلم كريم تيغرمت
قراوي: “أتمنى بلوغ المنتخب الوطني أبعد حد في الشان”
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أبدى الدولي الجزائري السابق، أمير قراوي، دعمه الكامل للمنتخب الوطني للمحليين، في منافسة الشان المقامة بالجزائر.

وصرح قراوي، لتلفزيون “النهار”: “المستوى الإفريقي في تصاعد منذ مدة، وليس فقط في الجزائر، وهذا جد مفيد للجميع”.

كما أضاف: “كجزائرين نتمنى جميعا أن يكون منتخبنا المحلي في المستوى خلال مباراة الدور الربع النهائي”.

وتابع أمير قراوي: “سنقدم كل الدعم اللازم لمنتخبنا الوطني للمحلين، ونتمنمى بلوغهم أبعد حد في هذه البطولة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/u1J0w
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