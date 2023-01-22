قراوي: “أتمنى بلوغ المنتخب الوطني أبعد حد في الشان”

أبدى الدولي الجزائري السابق، أمير قراوي، دعمه الكامل للمنتخب الوطني للمحليين، في منافسة الشان المقامة بالجزائر.

وصرح قراوي، لتلفزيون “النهار”: “المستوى الإفريقي في تصاعد منذ مدة، وليس فقط في الجزائر، وهذا جد مفيد للجميع”.

كما أضاف: “كجزائرين نتمنى جميعا أن يكون منتخبنا المحلي في المستوى خلال مباراة الدور الربع النهائي”.

وتابع أمير قراوي: “سنقدم كل الدعم اللازم لمنتخبنا الوطني للمحلين، ونتمنمى بلوغهم أبعد حد في هذه البطولة”.