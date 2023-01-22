قراوي: “أتمنى بلوغ المنتخب الوطني أبعد حد في الشان”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري السابق، أمير قراوي، دعمه الكامل للمنتخب الوطني للمحليين، في منافسة الشان المقامة بالجزائر.
وصرح قراوي، لتلفزيون “النهار”: “المستوى الإفريقي في تصاعد منذ مدة، وليس فقط في الجزائر، وهذا جد مفيد للجميع”.
كما أضاف: “كجزائرين نتمنى جميعا أن يكون منتخبنا المحلي في المستوى خلال مباراة الدور الربع النهائي”.
وتابع أمير قراوي: “سنقدم كل الدعم اللازم لمنتخبنا الوطني للمحلين، ونتمنمى بلوغهم أبعد حد في هذه البطولة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/u1J0w