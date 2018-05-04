قراوي: ” المغاربة خاوتنا واللقاء سيجري في روح رياضية عالية”

أكد متوسط ميدان مولودية الجزائر أمير قراوي أن المباراة التي ستجمع فريقه أمسية اليوم أمام الدفاع الجديدي المغربي ستجري وسط روح رياضية عالية.

ويواجه عميد الأندية الجزائرية نظيره الدفاع الجديدي المغربي أمسية اليوم بملعب 5 جويلية الأولمبي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتحدث قاراوي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة عن مواجهة اليوم أمام الفريق المغربي قائلا:

” الفوز بمباراة اليوم يعتبر أمر ضروري ل،ها المباراة الأولى من دور المجموعات، بالإضافة إلى أنها ستكون داخل قواعدنا ونحن واعون حجم المهمة الملقاة على عاتقنا”

وأضاف: “المغرب وتونس خاوتنا واللقاء سيجري في روح رياضية، وإن شاء الله الفوز سيكون من نصيب المولودية “.