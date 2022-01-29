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الرياضة

قراوي: “تنتظرنا مباراة صعبة ومجبرون على تحقيق الفوز فيها”

بقلم كريم تيغرمت
قراوي: “تنتظرنا مباراة صعبة ومجبرون على تحقيق الفوز فيها”
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اعترف لاعب وفاق سطيف أمير قراوي، بصعوبة المهمة التي تنتظرهم اليوم السبت، في مواجهة ملاحقهم المباشر اتحاد بسكرة.

وصرح قراوي، بخصوص هذا اللقاء، للصفحة الرسمية للفريق: “سنخوض مباراة صعبة أمام ملاحقنا في ترتيب البطولة”

كما أضاف: “الفريق يتواجد في معنويات جيدة، خاصة بعد عودتا بالتعادل من الساورة في مباراتنا الأخير، ما يمنحنا تحفيز إضافي”

وتابع أمير قراوي: “المباراة ستجري على ملعبنا ونحن مجبرون على تحقيق الفوز للتقدم أكثر في ترتيب البطولة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/95YmZ
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