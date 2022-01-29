قراوي: “تنتظرنا مباراة صعبة ومجبرون على تحقيق الفوز فيها”

اعترف لاعب وفاق سطيف أمير قراوي، بصعوبة المهمة التي تنتظرهم اليوم السبت، في مواجهة ملاحقهم المباشر اتحاد بسكرة.

وصرح قراوي، بخصوص هذا اللقاء، للصفحة الرسمية للفريق: “سنخوض مباراة صعبة أمام ملاحقنا في ترتيب البطولة”

كما أضاف: “الفريق يتواجد في معنويات جيدة، خاصة بعد عودتا بالتعادل من الساورة في مباراتنا الأخير، ما يمنحنا تحفيز إضافي”

وتابع أمير قراوي: “المباراة ستجري على ملعبنا ونحن مجبرون على تحقيق الفوز للتقدم أكثر في ترتيب البطولة”.