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الرياضة

قراوي: “كلنا جاهزون ولا خيار أمامنا غير الفوز”

بقلم كريم.تيغرمت
قراوي: “كلنا جاهزون ولا خيار أمامنا غير الفوز”
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أكد لاعب وفاق سطيف، أمير قراوي، جاهزيته رفقة بقية زملائه، للمباراة التي تنتظرهم أمام فريق نواذيبو، لحساب لقاء العودة من رابطة الأبطال.

وصرح قراوي، للموقع الرسمي لناديه: “بعد الخسارة التي تلقيناها في مباراة الذهاب، لا خيار أمامنا في مباراة العودة غير الفوز”.

وأضاف: “علينا تحمل مسؤوليتنا، من أجل ضمان التأهل، نحن جاهزون بنسبة مئة بالمئة، والكل مركز على هذا اللقاء”.

وتابع أمير قراوي: “ندرك أن أنصار الفريق ينتظرون هذا التأهل بشغف كبير، ونتمنى أن نكون على قدر هذه المسؤولية من أجل إرضائهم”.

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