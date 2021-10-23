قراوي: “كلنا جاهزون ولا خيار أمامنا غير الفوز”

أكد لاعب وفاق سطيف، أمير قراوي، جاهزيته رفقة بقية زملائه، للمباراة التي تنتظرهم أمام فريق نواذيبو، لحساب لقاء العودة من رابطة الأبطال.

وصرح قراوي، للموقع الرسمي لناديه: “بعد الخسارة التي تلقيناها في مباراة الذهاب، لا خيار أمامنا في مباراة العودة غير الفوز”.

وأضاف: “علينا تحمل مسؤوليتنا، من أجل ضمان التأهل، نحن جاهزون بنسبة مئة بالمئة، والكل مركز على هذا اللقاء”.

وتابع أمير قراوي: “ندرك أن أنصار الفريق ينتظرون هذا التأهل بشغف كبير، ونتمنى أن نكون على قدر هذه المسؤولية من أجل إرضائهم”.

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