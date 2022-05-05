قراوي: “واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في مواجهة الأهلي”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب وفاق سطيف أمير قراوي، ادراكه وزملائه لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، في مواجهتهم المقبلة أمام الأهلي المصري.
وصرح قراوي، في هذا الخصوص: “نحن مركزون على تحقيق نتيجة ايجابية بمصر، لكن يبقى الأهم هو ضمان التأهل”
كما أضاف: “سنخوض شوطين في هذا الدور، ونحن واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، خاصة بالنبسة للاعبينا من ذوي الخبرة”.
وتابع أمير قراوي: “الأهلي معروف في رابطة الأبطال، والوفاق استحق تواجده في هذا الدور، وعلينا تأكيد قوتنا لاستحقاق التأهل للنهائي”.
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