قراوي يوجه رسالة شكر لبن دبكة

قام الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب نادي الفتح، بزيارة مجاملة لمواطنه أمير قراوي لاعب نادي الوشم السعودي.

ونشر أمير قراوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة تجمعه بزميله الأسبق سفيان بن دبكة.

كما أرفق قراوي هذه الصورة، بتغريدة قال فيها: “شكرا على الزيارة أخي.. أسعد دائما بملاقاتك”.

يذكر أن سفيان بن دبكة، سبق له اللعب إلى جانب أمير قراوي، موسم 2017-2018، بقميص مولودية الجزائر.