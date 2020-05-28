قرايرية: الطواقم البحرية جاهزة للعمل في حال تلقي تعليمات من طرف السلطات العليا

كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أحسن قرايرية، أن الطواقم البحرية جاهزة للعودة إلى النشاط في حال تلقي تعليمات من طرف السلطات العليا للبلاد باستئناف عملها.

وأضاف قرايرية في تصريح له للإذاعة الوطنية، أنه تم تجهيز البواخر بمختلف وسائل التعقيم ومنتجات التطهير والكمامات الواقية والقفازات، إلى جانب تكوين العمال حول كيفيات التعامل مع المسافرين في حال العودة للعمل.

وقال قرايرية، أن البواخر جهزت بمستشفيات مصغرة إلى جانب فرق طبية مؤهلة وذات تكوين في المجال ستكون مهمتها مراقبة صحة المسافرين واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الاشتباه في وجود حالات إصابة مؤكدة على متن البواخر.

وتابع الرئيس المدير العام للشركة : ” البواخر جاهزة للانطلاق إذا تم إصدار قرار باستئناف الرحلات البحرية للمسافرين من طرف السلطات العليا في البلاد”.