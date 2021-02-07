قرباج:”لوكان زوجاتهم مايديرولهمش العشاء يحصلوها في المكتب السابق”

فتح محفوظ قرباج النار أمسية اليوم الأحد على أعضاء المكتب الفيدرالي الحالي بسبب تحميلهم مسؤولية الأخطاء المُرتكبة لهيئة محمد روراوة.

رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم السابق والمحسوب على رئيس الفاف السابق نزل ضيفا على تلفزيون النهار على المُباشر.

قرباج:”الناخب الوطني جمال بلماضي جلبه الشعب الجزائري وليس خير الدين زطشي الذي صرح بعد رحيل ماجر بأنه يُريد مدرب مونديالي”.

“زطشي يُريد الترشح لوحده دون مُنافسين ولن أكشف حاليا عن برنامجي ولا عن الأسماء التي ستكون معي في المكتب الفيدرالي”.

“لا أريد التعليق على تصريحات زطشي.. كل الأخطاء الحالية يتم القول بأن سببها المكتب الفيدرالي السابق”.

وختم:”كاين صديق قالي لو زوجاتهم مايطيبولهمش العشاء يحصلوها في المكتب الفيدرالي السابق”.