قرباج: “أنا خاطيني.. ورفض ملف الترشح كان بسبب عقوبة الكاف”

ردّ رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج على الأطراف التي إتهمته بعرقلة ترشح رئيس الفاف خير الدين زطشي بخصوص ترشحه للمجلس التنفيدي للفيفا.

وأكد محفوظ قرباج في إتصال بالنهار أون لاين أن السبب الرئيسي وراء رفض ملف ترشح خير الدين زطشي جاء بسبب عقوبة الكاف مثلما ورده بيان الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال: “ليس لدي أي علاقة بكل ما يجري، كل من في الأمر أنه تم معاقبة خير الدين زطشي كرئيس لنادي بارادو سنة 2016 بسبب تصريحاته، مثل جميع رؤساء الأندية السابقين على غرار المرحوم شريف حناشي، حسان حمار وغيرهم، والعقوبة كانت من طرف لجنة الإنضباط المستقلة عن الرابطة، وليس من طرف قرباج”.

وأضاف: ” بيان الفيفا أوضح أن السبب الأول في رفض ملف ترشح زطشي كان بسبب عقوبة الكاف في المقام الأول، ثم عقوبة الرابطة سنة 2016 في المقام الثاني”.

“اليوم الفيفا لا تحتاج إلى مراسلة أو خائن للإطلاع على العقوبات، لأن العقوبات المحلية نجدها في كل المواقع الإلكترونية”

“أعيد وأكررها أن السبب الرئيسي لرفض ملف الترشح كان بسبب عقوبة الكاف لأن العقوبات الدولية سارية لمدة 5 سنوات، في حين أن عقوبة زطشي من طرف الرابطة سنة 2016 لم تكن قاسية”.

وأضاف: ” القوانين واضحة لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم، لكن للأسف المكتب الفيدرالي غير مطلع على القوانين ولم يدرس ملف الترشح جيدا”.