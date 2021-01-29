قرباج :”الفيفا لم تكن لترفض ملف زطشي في هذه الحالة”

أكد محفوظ قرباج، بأن خير الدين زطشي، كان قادرا على تفادي المُشكل الذي وقع فيه مؤخرا مع الفيفا، ولما رفض ملف ترشحه للمكتب التنفيذي.

وقال رئيس الرابطة السابق للإذاعة الوطنية :”زطشي لو صرح بالعقوبات التي فُرضت عليه في السابق، لما رُفض ملفه”.

وواصل:”العقوبة المحلية لم يكن لها أي تأثير، والدليل على ذلك بأن العديد من رؤساء الإتحاديات لديهم عقوبات سابقة في بلدانهم”.

وأردف :”هذه العقوبات لم تمنع أبو ريدة وغيره من الحصول على مقعد، في المكتب التنفيذي للفيفا”.

يُذكر بأن الإتحاد الدولي لكرة القدم، رفض ملف ترشح رئيس الفاف، بسبب تصريحه بالعقوبات التي تعرض لها سابقا.