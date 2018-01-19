قرباج : ” الوفاق لديه أموال في الرابطة وبإمكانه تسديد كل الديون”

دافع رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم محفوظ قرباج، عن قراره بمنحه إجازات وفاق سطيف رغم الحظر المفروض على الأندية المدانة.

وقال “قرباج” في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن وضعية الوفاق تختلف عن الأندية الأخرى بسبب لجوئها إلى المحكمة المدنية موضحا:

“وفاق سطيف نقل قضيته مع عمراني من غرفة المنازعات إلى أروقة المحاكم، ووضعيته تختلف عن الأندية الأخرى”.

وأضاف: “لا يجب أن ننسى ان وفاق سطيف يطالب بإسترجاع 700 مليون من أحد المدربين الذين أشرفوا على الفريق سابقا”.

وإختتم رئيس الرابطة حديثه قائلا: “وفاق سطيف لديه أموال على مستوى الرابطة وبإمكانه تسديد كل الديون”.