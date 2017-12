فند رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم “محفوظ قرباج” الإشاعات التي تحدثت عن غلق ملعب عين مليلة ومعاقبة الفريق بسبب التيفو الأخير.

ورفع أنصار عين مليلة – القسم الثاني- تيفو يجمع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

كما خمل التيفو صورة للمسجد الأقصى، وكتبت تحتها عبارة باللغة الإنجليزية “two faces of the same coin” (وجهان لعملة واحدة).

وقال قرباج في تصريح للنهار أون لاين اليوم الإثنين:”لم أفتح أي تحقيق في قضية عين مليلة لا أنا ولا حتى الإتحادية”

وأضاف: “ليس من حق السلطات غلق الملعب لأسباب رياضية، ولا توجد أي قضية إسمها عين مليلة”

وإختتم حديثه قائلا: “تكلمت مع زطشي ولم تصله أي مراسلة من الفيفا، ولحد الأن لم نقرر لا غلق الملعب ولا فتح تحقيق”